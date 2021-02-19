YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tereyağın mahleple buluşması: Kıyır kıyır simit kurabiye tarifi!

Tereyağın mahleple buluşması: Kıyır kıyır simit kurabiye tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğunlukla kandil günleri yapılan ancak her zaman çayın en güzel eşlikçisi olabilecek bu simit kurabiyeler kıyır kıyır hamuruyla ağızda dağılıyor. Bununla birlikte mahlebin mis gibi kokusuna mest olacaksınız.

Siz de simit ve dolayısıyla bir susam severseniz, ne susamdan ne simitten ne de kurabiyeden vazgeçemeyenlerden iseniz bugünkü simit kurabiye tarifi tam size göre. Ağızda dağılan kıvamda bol susamlı ve enfes kurabiyeler karşınızda. Simit kurabiyelerinizi yapın hem kendiniz afiyetle tüketin hem de buzluğa kaldırıp misafir geldiğinde hazırlıksız yakalanmayın.

MAHLEPLİ HALKA MALZEMELERİ

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 3 çay kaşığı mahlep
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 125 gram tereyağı
  • Yarım bardak zeytinyağı
  • 1 adet yumurta
  • 100 gram susam

Screenshot_18

MAHLEPLİ HALKA NASIL YAPILIR?

  • Malzemeleri yoğurmak için, önce katı malzemeleri bir kaba koyarız. Tuz, mahlep, un koyduktan sonra karbonat konulur ve karıştırılır.
  • Yoğurt eklenir, üzerine zeytinyağı dökülür. Tereyağı eklenir ve yoğrulmaya başlanır.
  • Hamur yoğrulduktan sonra, ufak toplar koparılır, rulo haline getirilir ve sonra halka şekline sokulur. Halkalar, önce yumurtaya sonra da susama bulanarak tepsiye dizilir.
  • Önceden 200 dereceye kadar ısıtılan fırında, 15 - 20 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır?
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Ünlü oyuncu ölümden döndü!

Ünlü oyuncu ölümden döndü!

Bütün sırrı bundaymış! Kabukları kolayca soyabilmek için...

Bütün sırrı bundaymış! Kabukları kolayca soyabilmek için...

Damla çikolatalı kurabiyenin en önemli sırrı! İçine koyduğunuz kabartma tozu...

Damla çikolatalı kurabiyenin en önemli sırrı! İçine koyduğunuz kabartma tozu...

Baharatların şifası: Tarçınlı ve körili fırında tavuk tarifi!

Baharatların şifası: Tarçınlı ve körili fırında tavuk tarifi!

Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıktan sonra yemenin bir nedeni var! Meğer içindeki şeyler...

Balıktan sonra yemenin bir nedeni var! Meğer içindeki şeyler...

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Diğer Haberler

Artan keki, bayat ekmeği atmadık: Hepimizin biricik aşkı çikolata ile bakın neler neler yaptık!

Artan keki, bayat ekmeği atmadık!

Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili için evde kandil simidi tarifi nedir?

Kandil simidi tarifi: Evde kandil simidi nasıl yapılır?

Bütün sırrı bundaymış: Kabukları kolayca soyulan közlenmiş biber salatası!

Bütün sırrı bundaymış! Kabukları kolayca soyabilmek için...

Baharatların şifası: Tarçınlı ve körili fırında tavuk tarifi!

Baharatların şifası: Tarçınlı ve körili fırında tavuk tarifi!

Damla çikolatalı kurabiyenin en önemli sırrı! İçine koyduğunuz kabartma tozu...

Damla çikolatalı kurabiyenin en önemli sırrı! İçine koyduğunuz kabartma tozu...

Pirincin kuş üzümü ve fıstıkla mükemmel uyumu: İç pilav tarifi! Lezzet katan en önemli şey...

Pirincin kuş üzümü ve fıstıkla mükemmel uyumu! Lezzet katan en önemli şey...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.