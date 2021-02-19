Tereyağın mahleple buluşması: Kıyır kıyır simit kurabiye tarifi!

Siz de simit ve dolayısıyla bir susam severseniz, ne susamdan ne simitten ne de kurabiyeden vazgeçemeyenlerden iseniz bugünkü simit kurabiye tarifi tam size göre. Ağızda dağılan kıvamda bol susamlı ve enfes kurabiyeler karşınızda. Simit kurabiyelerinizi yapın hem kendiniz afiyetle tüketin hem de buzluğa kaldırıp misafir geldiğinde hazırlıksız yakalanmayın.

MAHLEPLİ HALKA MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

3 çay kaşığı mahlep

2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

125 gram tereyağı

Yarım bardak zeytinyağı

1 adet yumurta

100 gram susam

MAHLEPLİ HALKA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri yoğurmak için, önce katı malzemeleri bir kaba koyarız. Tuz, mahlep, un koyduktan sonra karbonat konulur ve karıştırılır.

Yoğurt eklenir, üzerine zeytinyağı dökülür. Tereyağı eklenir ve yoğrulmaya başlanır.

Hamur yoğrulduktan sonra, ufak toplar koparılır, rulo haline getirilir ve sonra halka şekline sokulur. Halkalar, önce yumurtaya sonra da susama bulanarak tepsiye dizilir.

Önceden 200 dereceye kadar ısıtılan fırında, 15 - 20 dakika pişirmek yeterli olacaktır.



