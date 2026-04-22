Terfi almak için meslektaşını ChatGPT ile zehirlemeye çalıştı!

ABD’de Wisconsin Üniversitesi bünyesinde görev yapan 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, meslektaşını zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Olayın en dikkat çekici yönü ise şüphelinin planını yaparken yapay zekadan da yardım aldığı iddiası oldu.

SU ŞİŞESİNDE KLOROFORM ÇIKTI

New York Post’un dava dosyalarına dayandırdığı bilgilere göre olay, mağdur çalışanın içtiği sudan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Suda tuhaf bir tat fark eden çalışan, daha sonra ayakkabılarında da keskin kimyasal koku hissedince su şişesini incelemeye gönderdi.

Yapılan analizlerde, şişedeki sıvıda ölçüm cihazlarının sınırlarını aşacak düzeyde kloroform bulunduğu tespit edildi.

“TERFİ KAVGASI” İDDİASI

Soruşturma dosyalarına göre Kuroda’nın, uzun süredir birlikte çalıştığı meslektaşıyla terfi rekabeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İkilinin 2017’den bu yana aynı laboratuvarda görev yaptığı, ancak terfi sonrası ilişkinin tamamen bozulduğu belirtildi.

YAPAY ZEKÂ DETAYI ŞOKE ETTİ

Olayla ilgili en dikkat çeken iddia ise Kuroda’nın kimyasal doz hesaplamalarında yapay zekâ destekli sohbet botu kullandığı yönünde oldu. İddialara göre kullanılan sistemin uyarıda bulunduğu ancak şüphelinin buna rağmen planından vazgeçmediği ifade edildi.

“İTİRAF ETTİ” İDDİASI

Yetkililer, Kuroda’nın daha sonra meslektaşının yanına giderek olayı itiraf ettiğini ve bunun ardından mağdur çalışanın durumu polise bildirdiğini açıkladı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

“Başkasının güvenliğini tehlikeye atma” suçlamasıyla gözaltına alınan Kuroda, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Şüpheliye mağdurla iletişim kurmama ve laboratuvardan uzak durma şartı getirildi.

Üniversite yönetimi ise Kuroda’nın görevden uzaklaştırıldığını ve kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelinin 1 Haziran’da yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.