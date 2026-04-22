Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Terfi almak için meslektaşını ChatGPT ile zehirlemeye çalıştı!

ABD’de Wisconsin Üniversitesi’nde görev yapan bir bilim insanının, terfi rekabeti nedeniyle meslektaşını kloroformla zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Olayda su şişesi ve ayakkabıya kimyasal karıştırıldığı ortaya çıkarken, şüphelinin planını yaparken yapay zekadan yardım aldığı iddiası dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'de Wisconsin Üniversitesi bünyesinde görev yapan 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, meslektaşını zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Olayın en dikkat çekici yönü ise şüphelinin planını yaparken yapay zekadan da yardım aldığı iddiası oldu.

SU ŞİŞESİNDE KLOROFORM ÇIKTI

New York Post’un dava dosyalarına dayandırdığı bilgilere göre olay, mağdur çalışanın içtiği sudan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Suda tuhaf bir tat fark eden çalışan, daha sonra ayakkabılarında da keskin kimyasal koku hissedince su şişesini incelemeye gönderdi.

Yapılan analizlerde, şişedeki sıvıda ölçüm cihazlarının sınırlarını aşacak düzeyde kloroform bulunduğu tespit edildi.

“TERFİ KAVGASI” İDDİASI

Soruşturma dosyalarına göre Kuroda’nın, uzun süredir birlikte çalıştığı meslektaşıyla terfi rekabeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İkilinin 2017’den bu yana aynı laboratuvarda görev yaptığı, ancak terfi sonrası ilişkinin tamamen bozulduğu belirtildi.

YAPAY ZEKÂ DETAYI ŞOKE ETTİ

Olayla ilgili en dikkat çeken iddia ise Kuroda’nın kimyasal doz hesaplamalarında yapay zekâ destekli sohbet botu kullandığı yönünde oldu. İddialara göre kullanılan sistemin uyarıda bulunduğu ancak şüphelinin buna rağmen planından vazgeçmediği ifade edildi.

“İTİRAF ETTİ” İDDİASI

Yetkililer, Kuroda’nın daha sonra meslektaşının yanına giderek olayı itiraf ettiğini ve bunun ardından mağdur çalışanın durumu polise bildirdiğini açıkladı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

“Başkasının güvenliğini tehlikeye atma” suçlamasıyla gözaltına alınan Kuroda, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Şüpheliye mağdurla iletişim kurmama ve laboratuvardan uzak durma şartı getirildi.

Üniversite yönetimi ise Kuroda’nın görevden uzaklaştırıldığını ve kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelinin 1 Haziran’da yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme yapay zeka meslek ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.