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Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı

08.03.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı

Kahramanmaraş’ta Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde ikinci ünitede yaklaşık 200 derecelik sıcak su hattının patlaması sonucu türbin gözlemcisi Ercan Kılınç sıcak suya maruz kalarak ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde ikinci ünitede yaklaşık 200 derecelik sıcak su hattının patlaması sonucu türbin gözlemcisi Ercan Kılınç sıcak suya maruz kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ambulansa taşınan Kılınç, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar olan Kılınç’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı

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