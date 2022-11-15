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Tesadüf eş anlamlısı nedir? Tesadüfün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çoğu sözcüğün eş anlamlıları kullanılmaktadır. Eş anlamlı sözcükler asıl kelime ile aynı anlama geldiklerinden dolayı cümle içinde bu kelime yerine sıkça kullanılır. Günümüzde çok sık kullanılan kelimelerden biri tesadüf sözcüğüdür. Tesadüfün kendisi kadar anlamdaşları da çok sık kullanılır. Peki, tesadüf kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Tesadüf eş anlamlısı nedir? Tesadüfün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tesadüf sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "ṣdf" kökünden türetilen “teṣāduf” sözcüğünden alıntıdır. Tesadüf kelimesi Arapçada "buluşma, çakışma" anlamlarında kullanılır. Dilimizde de genellikle rast gelmek, karşılaşmak anlamlarında kullanılmış olan tesadüf, günlük konuşma dilinde de çok sık karşımıza çıkmaktadır. Tesadüf sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki farklı anlamı bulunur. Tesadüf kelimesinin hangi manalara geldiğini şu şekilde ifade edebiliriz:

  • (İsim) Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
  • (İsim) Rastlantı, rast geliş

Tesadüf sözcüğünün içerisinde geçtiği “tesadüf etmek” gibi deyim ve atasözleri bulunmaktadır. Ayrıca yine tesadüf kelimesinden meydana gelen “tesadüf eseri” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

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Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tesadüfün eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir anlam kayması yaşanmamaktadır. Tesadüf eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en çok tercih edileni "rastlantı" kelimesidir. Tesadüf kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Rastlantı
  • Rast

Yukarıda yer alan eş anlamlı sözcükler, tesadüf kelimesi ile aynı manaya gelmektedir. Rast kelimesi rastlantı kadar sık kullanılan bir kelime olmamakla birlikte eskimiş bir ifadedir.

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Tesadüfün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tesadüf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Herhangi bir kelimenin anlamını daha iyi anlamak için o kelimeyi cümle içerisinde kullanmak en doğru metottur. Tesadüf kelimesinin anlamdaşları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Öyle bir rastlantı olsa ki on dakikacık şu öğretmenle oturup konuşabilse!
  • Rastlantılar oldukça selamlaşma imkânı asla yok olmaz.
  • Rastlantı bu ya ikimizde aynı anda onun evine gitmiştik.
  • Rastladığı yaralı kediciği hemen en yakın veteriner kliniğine götürmüştü.
  • Pazarda gezerken eski bir arkadaşıma rastlantı eseri birbirimizi gördük.
  • Bazı rastlantılar sonucu hayatı eskisinden çok daha güzel olmuştu.
  • İşten eve dönerken anneme rastladım.
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