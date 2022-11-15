Tesadüf eş anlamlısı nedir? Tesadüfün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tesadüf sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "ṣdf" kökünden türetilen “teṣāduf” sözcüğünden alıntıdır. Tesadüf kelimesi Arapçada "buluşma, çakışma" anlamlarında kullanılır. Dilimizde de genellikle rast gelmek, karşılaşmak anlamlarında kullanılmış olan tesadüf, günlük konuşma dilinde de çok sık karşımıza çıkmaktadır. Tesadüf sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki farklı anlamı bulunur. Tesadüf kelimesinin hangi manalara geldiğini şu şekilde ifade edebiliriz:

(İsim) Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi

(İsim) Rastlantı, rast geliş

Tesadüf sözcüğünün içerisinde geçtiği “tesadüf etmek” gibi deyim ve atasözleri bulunmaktadır. Ayrıca yine tesadüf kelimesinden meydana gelen “tesadüf eseri” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tesadüfün eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir anlam kayması yaşanmamaktadır. Tesadüf eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en çok tercih edileni "rastlantı" kelimesidir. Tesadüf kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Rastlantı

Rast

Yukarıda yer alan eş anlamlı sözcükler, tesadüf kelimesi ile aynı manaya gelmektedir. Rast kelimesi rastlantı kadar sık kullanılan bir kelime olmamakla birlikte eskimiş bir ifadedir.

Tesadüfün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tesadüf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Herhangi bir kelimenin anlamını daha iyi anlamak için o kelimeyi cümle içerisinde kullanmak en doğru metottur. Tesadüf kelimesinin anlamdaşları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: