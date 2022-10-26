İstemek eş anlamlısı nedir? İstemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Geçişli bir fiil olan istemek kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "aramak, izlemek" anlamına gelen "izde-" fiilinden evrilmiştir. "İste-" fiiline eklenen "-mAk" ekiyle türetilen bu kelime cümle içerisinde geçişli fiil olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre istemek kelimesinin anlamları şu şekildedir:
- İstek duymak, arzulamak
- Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek
- Görmek istediğini bildirmek
- Gerek olmak
- Evlenmek dileğinde bulunmak
İstemek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler:
- O işe girmeyi çok istiyorum.
- Ayşe her zaman iş yaşamında başarılı olmayı istedi.
- Bahar okumak için benden kitap istedi.
- Ali her zaman Hande’yle evlenmek istedi.
- Kibarca istemek varken kaba davranmak niye?
İstemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
İstemek eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde istemek yerine kullanılabilir. İstemek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümlelerin anlamına göre kullanılabilir. İstemenin eş anlamlısı kelimeler:
- Beklemek
- Murat etmek
- Öksemek
- Talip olmak
- Dilemek
İstemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler
İstemek kelimesinin eş anlamlıları cümlenin durumuna göre uygun yerlerde kullanılır. İstemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler:
- Onun her zaman iyi yerlerde olmasını murat ediyoruz.
- İstanbul’a gideceğim günün belli olmasını dört gözle bekliyorum.
- Bu yaz hasadın verimli olmasını umuyorum.
- Ailesi murat etse kızları çok iyi yerlere gelecekler ama direkt olarak kızları everdiler.
- Onu o kadar özlemişti ki sürekli onu ökserdi.
- Meftun bir izdivaca talip olmuştu iki âşık, kimse de onların önünde durmadı.
- Muhakkak ki bir beklediği var, yoksa burada ne işi var da saatlerdir duruyor?
- Beni bağışlamanızı dilerim, biliyorum bunun açıklaması yok ama lütfen bana bir şans verin.