İstemek eş anlamlısı nedir? İstemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Geçişli bir fiil olan istemek kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "aramak, izlemek" anlamına gelen "izde-" fiilinden evrilmiştir. "İste-" fiiline eklenen "-mAk" ekiyle türetilen bu kelime cümle içerisinde geçişli fiil olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre istemek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

İstek duymak, arzulamak

Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek

Görmek istediğini bildirmek

Gerek olmak

Evlenmek dileğinde bulunmak

İstemek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler:

O işe girmeyi çok istiyorum.

Ayşe her zaman iş yaşamında başarılı olmayı istedi.

Bahar okumak için benden kitap istedi.

Ali her zaman Hande’yle evlenmek istedi.

Kibarca istemek varken kaba davranmak niye?

İstemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstemek eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde istemek yerine kullanılabilir. İstemek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümlelerin anlamına göre kullanılabilir. İstemenin eş anlamlısı kelimeler:

Beklemek

Murat etmek

Öksemek

Talip olmak

Dilemek

İstemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstemek kelimesinin eş anlamlıları cümlenin durumuna göre uygun yerlerde kullanılır. İstemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler: