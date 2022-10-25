Sinir eş anlamlısı nedir? Sinirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinir kelimesi Eski Türkçe "siŋir" sözcüğünden dilimize evrilerek girmiştir. Bu kelime "sinir, kas tendonu, kas anlamına gelse de zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Buna ek olarak anlam bakımından da dilimizde bir dokunun altındaki hücreleri ifade etmektedir. Sinir kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:
Sinir kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinir kelimesiyle aşağıda maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:
Sinir kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunmaktadır. Sinir kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler cümle içerisinde sinir yerine kullanılabilen kelimelerdir. Sinir eş anlamlısı olan kelimeler:
Sinirin eş anlamlısı olan iki kelimeyle alakalı örnek cümleler vermek mümkündür. Sinirin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: