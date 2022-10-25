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Sinir eş anlamlısı nedir? Sinirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinir sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Sinir kelimesi genellikle bir eyleme karşı gösterdiğimiz öfkeli duruşu nitelemektedir. Sinir kelimesi uzun yıllar boyunca dilimizde bulunan kelimelerden bir tanesi olmuştur. Sinir sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre çeşitli anlamları bulunmaktadır. İlgili kelime tek başına ya da farklı sözcük gruplarıyla birlikte kullanılabilir. Peki, sinir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sinir eş anlamlısı nedir? Sinirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinir kelimesi Eski Türkçe "siŋir" sözcüğünden dilimize evrilerek girmiştir. Bu kelime "sinir, kas tendonu, kas anlamına gelse de zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Buna ek olarak anlam bakımından da dilimizde bir dokunun altındaki hücreleri ifade etmektedir. Sinir kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluştuğu demet
  • Rahatsız edici, hastalık derecesine varan aşırı duyarlılık
  • Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlılığı ve kişinin ruhsal niteliği
  • Hoşa gitmeyen, can sıkan
  • Kas kirişi ve zarı

Sinir kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinir kelimesiyle aşağıda maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:

  • Bu adama çok sinir oluyorum, bir türlü ısınamadım gitti.
  • Bacağımdaki sinirlerde bir sorun var sanırım ağrı yapıyor.
  • Sen ne sinir bir adamsın ya?
  • Bu olaya acayip derecede sinir oldum?
  • Senin karşında sinir olmadan durulacak gibi değil.
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Sinir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sinir kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunmaktadır. Sinir kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler cümle içerisinde sinir yerine kullanılabilen kelimelerdir. Sinir eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Asap
  • Haraza
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Sinir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sinirin eş anlamlısı olan iki kelimeyle alakalı örnek cümleler vermek mümkündür. Sinirin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Asabı bozulduğu için ne dediğini bilmiyor.
  • Bu olaya bu kadar haraza duymana gerek yoktu diye düşünüyorum.
  • Benim asabımı bozma yoksa elimden bir kaza çıkacak.
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