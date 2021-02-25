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Tesadüfün bu kadarı! Müge Anlı'da Hülya Avşar'ın kayıp kızı bulundu

25.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Tesadüfün bu kadarı! Müge Anlı'da Hülya Avşar'ın kayıp kızı bulundu

Her yayını olay olan Müge Anlı'da 'tesadüfün bu kadarı' diyeceğiniz bir olay yaşandı geçtiğimiz gün. Hülya Avşar'ın kayıp kızı Helen Avşar canlı yayında bulundu.

Hülya Avşar isimli kadın, 4 gündür haber alamadığı Helen Avşar'ı bulması için Müge Anlı'ya başvurdu!

Yıllardır Helin Avşar'ın, ünlü yıldız Hülya Avşar'ın kardeşi değil, kızı olduğu dedikodularını mutlaka duymuşsunuzdur; bu isim benzerliği de tekrardan bu konuyu pek tabii gündeme getirse de olay sadece isim benzerliğinden ibaret.

Hülya Avşar isimli kadının Helen Avşar isimli bir kızı var. İşte bu Helen, kuzeni Mertcan Çolak ile kaçıyor.

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Daha önce de 17 yaşındaki Mertcan Çolak tarafından kaçırıldığı iddia edilen genç kız, ardından annesinin nişanlanmalarını kabul etmesiyle beraber eve dönmüş. Helen Avşar'dan 4 gündür haber alamayan Hülya Avşar, kızını daha önce nişanlama bahanesiyle eve getirebildiğini söyledi.

Hülya Avşar'ın iddiasına göre, annesi cezaevinde olan ve ailecek hırsızlık yaptıkları söylenen 17 yaşındaki Mertcan Çolak, 15 yaşındaki kızı Helen Avşar'ı kaçırdı. Daha önce de amcasının oğlu olan Mertcan Çolak ile kaçan Helen, annesinin nişanlanmalarını kabul ettiğini söylemesiyle eve geri dönmüş.

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Hülya Avşar, markete gittiğinde kapıyı kilitlediğini ancak Mertcan Çolak'ın kapıyı kırarak kızı Helen'i kaçırdığını söylüyor.

Tüm bu yaşananların ardından Helen Avşar bulundu ve müjdeyi Müge Anlı canlı yayında verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar, Müge Anlı,
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