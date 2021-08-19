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Tescilli güzel Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler

19.08.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla nefesleri kesti. Tescilli güzelin pozları çok sayıda beğeni aldı.

Tescilli güzel Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler

Tatil sezonunu Miami’de açan Buse İskenderoğlu, şu sıralar Alaçatı’yı mesken tutmuş durumda. Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, paylaştığı dört kare ile nefesleri kesti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken modelin pozları çok sayıda beğeni aldı.

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Bir süredir Alaçatı'da tatilde olan Buse İskenderoğlu'dan yeni pozlar geldi. Daha önce bikinili karelerini yayınlayan model, yeni fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.

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"SONSUZA KADAR BU HİS" NOTUYLA PAYLAŞTI

Kot şeklinde tanga mayo giyen İskenderoğlu, dört kare paylaştı. Miss Turkey 2016 birincisi İskenderoğlu pozlara, "Sonsuza kadar bu his" diye yazdı.

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DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda Show TV'de ekrana gelen magazin programını sunan İskenderoğlu'na beğeni yağdı. Sunucu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle iltifat aldı.

Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtıBuse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı


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Anahtar Kelimeler:
Instagram Buse İskenderoğlu
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