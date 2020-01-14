MAGAZİN
  4. TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Birliğin yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar seçildi

İSTANBUL (AA) - Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 9. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirdi.

TESİYAP'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek katılımla düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle, "Muhteşem Yüzyıl", "Bir Zamanlar Çukurova", "Söz", "Suskunlar" ve "Kavak Yelleri" gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen Timur Savcı seçildi.

Birliğin yönetim kurulu üyeliklerine ise Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar getirildi.

Genel kurul toplantısında yapımcılar, her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini belirtirken, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamını geliştireceklerini aktardı.

TESİYAP üyelerinin, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hakların korunması ve geliştirmesi için birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapılan genel kurulda, yapımcılar adına her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kuruluna tam temsil yetkisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Kadın yönetmenler festivali başlıyorKadın yönetmenler festivali başlıyor
Türk Kültür Ajandası tanıtıldıTürk Kültür Ajandası tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dizi, sinema, Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği, Tesiyap, Timur Savcı, yapımcı,

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Bu evde bir terslik var

Bu evde bir terslik var

(Özel) Eskişehir’in ‘Destan Kahvaltısı’ Van’a rakip oldu

(Özel) Eskişehir’in ‘Destan Kahvaltısı’ Van’a rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.