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Teşkilat 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! MİT'in yeni binası Kale'ye saldırı planı! "Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını yapmanın peşinde"

20.05.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in Ankara'da bulunan ve sır gibi saklanan 'Kale' adındaki yerleşkesine bir saldırı planlanıyor. Mete Başkan'ın "Bu adam Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını yapmanın peşinde" sözleri dikkat çekiyor. Serdar ve Zehra ise yeni operasyonda başrolde oynuyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Teşkilat'ın yeni bölümünde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırılan Ankara'daki yerleşkesine bombalı saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

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Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır.

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Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım’ın yerini bulabilmek için plan kurar.

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Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

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Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır.

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Gürcan’ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar’ın Amir’i etkilemesi gerekmektedir.

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Leyal, Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken, Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar.

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Romantizmin başkenti, Fadi için, sonun başlangıcı mı olacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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