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Teşkilat 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar'dan Zehra'yı şaşırtan soru: Bizim aramızda bir şeyler mi oldu?

23.09.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda kadrosuna ünlü oyuncular Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunalp'i de katan Teşkilat'ın 15. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda, MİT'in özel ekibi yurt dışına kaçırılan Serdar'ı bulmayı başarıyor. Ancak Serdar hafızasını kaybediyor. Serdar'ın "Bizim aramızda duygusal bir şeyler mi oldu?" sorusu ise ekip arkadaşı Zehra'yı şaşırtıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

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Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp diziye katılan yeni oyuncular oldu.
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METE BAŞKAN'IN YERİNE GEÇİYOR!

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.

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Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

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Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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