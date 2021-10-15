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Teşkilat 18. yeni bölüm 2. fragmanında MİT ajanı Zehra'dan tüyleri diken diken eden sözler! "Mesele devlet olduğunda..."

15.10.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat dizisinin 18. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat'ta eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı aldı. Yeni bölümde Zehra ekipten ayrıldıktan sonra kaçırılıyor. Ağır işkence gören Zehra'nın "Türk devleti adına çalışıyorum. Mesele devlet olduğunda ne kızımın, ne babamın ne de annemin canı benim ağzımdan tek harf almaya yetmez" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 18. yeni bölümüyle 17 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıkacak.

Teşkilat'ın yeni bölümünde kaçırılan Zehra konuşturulmak isteniyor. Ağır işkenceye rağmen Zehra'nın ağzından tek bir söz bile çıkmıyor. MİT'in özel ekibi ise Zehra'yı kurtarmak için operasyon yapıyor.

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ZEHRA VEDA ETMİŞTİ!

Teşkilat'ın 17. son bölümünde, eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı almıştı. Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını vermişti.

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Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Zehra ise gözyaşlarıyla ekibe veda etmişti.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

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Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon’un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin’i sahaya sürer.

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Zehra’nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır.

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Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra’nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

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Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur.

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Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır.

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Serdar’ın baskıları sonucunda Ceren’in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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