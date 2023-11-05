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TEŞKİLAT 82. BÖLÜM! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT 1 canlı izle ile son bölüm özeti

05.11.2023 19:19 | Son Güncelleme:
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Teşkilat 82. bölüm dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat, İlker Kızmaz ve Sarp Levendoğlu'nun katılmasıyla yeni bölümü ve 'Teşkilat bu akşam var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler olacak? İşte Teşkilat 82. bölüm izle ekranı ve TRT 1 canlı izle ile son bölüm özeti

TEŞKİLAT 82. BÖLÜM! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT 1 canlı izle ile son bölüm özeti

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. 'Teşkilat bugün var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT 81. BÖLÜM ÖZETİ

Milorad hedefine Ömer'i alır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmaz. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir. En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

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TEŞKİLAT 82. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Neslihan'ın davete gelişi ekibi beklenmedik duruma ve duygulara sürüklese de Ömer profesyonelliği ile her şeyi kontrol altına alır. Ablasından dolayı ekibin içinde bu durum yüzünden en çok zorlanan kişi Cihangir olur. Fakat hem o, hem ekibin diğer üyeleri Ömer'in liderliğinde sahada duygularını kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Gökhan, Neslihan'ı Milorad ile karşı karşıya getirmeye çalışırken aynı zamanda da Neslihan'a karşı düşünceli tavrını sürdürmektedir. Gökhan'ın oyunlarına kanmayan Ömer ise ne olursa olsun onun gerçek kimliğini önce Neslihan'a sonra da bütün dünyaya ispatlama peşindedir.

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:10 Lingo
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Teşkilat
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

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