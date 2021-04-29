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Teşkilat dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar ve Zehra'nın zorlu kaçışı! Yunan jetleri peşlerinde

29.04.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in özel ekibinden Serdar, Zehra ve Hulki uçaklarının zorunlu iniş yaptığı Yunanistan'dan kaçmaya çalışıyor. Fadi'nin peşine düştüğü özel ekip buldukları küçük bir uçakla Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Ancak Yunan jetlerini tarafından takip edilen uçağı kullanan Serdar zor anlar yaşıyor. İşte Teşkilat 9. bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 9. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

YUNANİSTAN’A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

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FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler.

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Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.

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CEREN’İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir.

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Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

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SERDAR VE ZEHRA’NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler.
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Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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