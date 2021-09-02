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Teşkilat dizisine iki bomba transfer!

02.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran “Teşkilat”ın merakla beklenen ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı. “Teşkilat”, yeni sezonuyla yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi gören ve pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Teşkilat”, ilk fragmanıyla dikkat çekti.

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Görsel efektleri ile dikkat çeken heyecan yüklü fragmanda “Teşkilat”ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.
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Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine dikkatleri üzerine çekecek.

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Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” yeni sezonuyla yakında TRT 1’de.


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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun Hakan Boyav Teşkilat dizisi
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