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Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaşkına döndü! ''Bu ne hâl!''

23.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta hayat verdiği 'Serdar Kılıçararslan' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un dijital dizisi Magarsus, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yeni dizisi için kilo aldığı konuşulan Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaştı kaldı.

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaşkına döndü! ''Bu ne hâl!''

Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimlerle paylaştığı Teşkilat dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Çağlar Ertuğrul, Blu TV'de yayınlanacak olan Magarsus ile ekranlara geri dönüyor. Magarsus için kilo alan Çağlar Ertuğrul'un son görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, Twitter kullanıcılarının diline düştü. Çağlar Ertuğrul'a ''Allah aşkına bu ne hâl?'', ''Göbek show'' ve ''Kilo almak da yakışmış aslında'' gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaşkına döndü! Sosyal medya coştu

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

34 yaşındaki oyuncu, Girit ve Bulgar göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.
Bornova Lisesi'ni bitiren yıldız, Koç Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünü okudu. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duyan Ertuğrul, 2012 yılında yer aldığı Dağ filmiyle ekran macerasına başladı. Sonrasında Benim İçin Üzülme, Kurt Seyit ve Şura, Bana Masal Anlatma gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Çağlar Ertuğrul, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra Afili Aşk'da başrol oyuncusu oldu. En son Teşkilat dizisinde Deniz Baysal ile partner olan yakışıklı oyuncu, şimdilerde Blu TV dizisi Magarsus ile ekrana dönmeye hazırlanıyor...


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