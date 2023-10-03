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  4. Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat imaj değiştirdi! Son hali sosyal medyayı salladı

Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat imaj değiştirdi! Son hali sosyal medyayı salladı

03.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Yeni dizisi için imaj tazeleyen Aybüke Pusat'ın son haline beğeni ve yorum yağdı.

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Tanıtımı yayınlanan dizinin fragmanına Deniz Baysal Yurtçu'nun vedasının ardından başrol olarak getirilen Aybüke Pusat damga vurdu.

Aybüke Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olarak değiştirilmişti.

Aybüke Pusat

Ünlü oyuncu Teşkilat dizisi için imaj tazeledi. Uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını kızıla boyatan Aybüke Pusat'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Aybüke Pusat 2

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Saçların çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın', 'Saçlar mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Aybüke Pusat 3

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