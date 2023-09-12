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Teşkilat'ın yıldızı Murat Yıldırım'ın yeni imajı şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

12.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Murat Yıldırım imaj değiştirdi. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizideki performansı ile beğeni toplayan Yıldırım’ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismi görenler Asi dizisindeki haline benzetti.

Oyuncuları arasına birçok ünlü ismin dahil olduğu Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen dizinin başrol oyuncularından biri olan Murat Yıldırım imaj değişikliğine gitti.

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Uzun süredir uzun kullandığı saçlarını 3 numara yapan Murat Yıldırım’ın yeni imajıyla kareleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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GÖRENLER ASİ DİZİSİNİ HATIRLADI

Yıldırım’ın hayranları “Çok yakışmış”, “Zehra’dan sonra çökmüş”, “Demir geri dönmüş gibi, Asi’deki haline benzettim”, “Demir Doğan olmuşuz” yorumlarında bulundu.

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44 yaşındaki yakışıklı oyuncu Asi dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaşmıştı. Ünlü isim Demir karakterine hayat vermişti.

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Asi dizisi 2007 ve 2009 yılları arasında yayınlanmıştı.

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