TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI 2023: Teşkilat yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Heyecanla bekleniyor

Teşkilat dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yen, sezonu merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI 2023

Timur Savcı Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Teşkilat dizisinin 4. sezon oyuncu kadrosu belli oluyor. Dizi de Zehra karakteri ile milyonların sevgilisi olan Deniz Baysal Yurtçu diziden ayrılırken Tuğçe Açıkgöz Gizem karakteri ile ve Selin Genç Sena karakteri ile diziye dahil oldu. Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından bu rolü Aybüke Pusat üstlenecek.

Teşkilat dizisinin kadrosuna Ceyhun Mengiroğlu katıldı. Mengiroğlu, Neslihan'ın kardeşi Cihangir'i oynayacak. Cihangir babası Çetin’in karşı çıkmasına rağmen istihbaratçı olmuştur. Burak Arlıer‘in yönettiği dizide Neslihan’ın nişanlısı Gökhan’ı ise İlker Kızmaz oynayacak.

TRT‘nin fenomen dizisine Sarp Levendoğlu Pehlivan İbrahim karakterine hayat verecek. Sevilen diziye geçtiğimiz sezon katılan son isim ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer olmuştu. Yunus Emre Yıldırımer Teşkilat'ta Korkut karakterini canlandırıyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN

Her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finali yapmasının ardından ne zaman geri döneceği merak edilen yapımlardan biri haline geldi.

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN

TRT1'in sevilen dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarını konu alan dizi, pazar günleri yeni bölümleri ile saat 20.00'de ekrana geliyor.





