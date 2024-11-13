Tesla Optimus nedir, özellikleri nelerdir? Tesla Optimus ne zaman çıkacak? Tesla Optimus fiyatı

2021'de ortaya çıkan Tesla Bot projesi kapsamında insansı robot tasarımına başlandığı bilinir. Bu kapsamda Tesla Optimus serisinin Gen 1, 2 ve 3 olarak isimlendirilen farklı model robotları halka duyurulmuştur. Serinin ikinci nesil modeli 2023 senesinde tanıtılmıştır. Optimus Gen 3 modeliyse "We, Robot" etkinliğiyle birlikte yeni güncellemelerin yansıtıldığı bir teknolojik üründür. Robotun insan hayatını kolaylaştırması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Optimus serisinin içerdiği ürünlerin yapısal özellikleri oluşturulurken insan anatomisinin örnek alındığı belirtilmiştir. "Tesla robot ne kadar?" sorusunu yanıtlayan tahmini satış fiyatları ise ürünün farklı modelleri kapsamında açıklanmalıdır.

Tesla Optimus nedir?

Tesla'nın "We, Robot" etkinliğinde, Cybercab gibi otonom araçlarla birlikte tanıtılan Optimus robotun, insan hayatını kolaylaştırması hedeflenmektedir. İnsansı robotun hem günlük ev işlerinde hem de profesyonel ortamda görev alacak şekilde geliştirildiği söylenir. İlgili ürünün tasarım temelleriyse 2021 senesinde başlatılan Tesla Bot projesine dayanır. Belirtilen projenin devamı niteliğinde olan Tesla robot, sıralanan kullanım alanları ve birtakım özellikleriyle açıklanır.

Tesla Optimus özellikleri nelerdir?

Optimus Tesla robot, halka tanıtılmış ve birçok görevi yerine getirebildiği açıklanmıştır. Elon Musk tarafından aktarılan bilgilerle Tesla Optimus robotunun servis yapabildiği ve günlük ev işlerine yardımcı olabildiği söylenmiştir. Ayrıca Musk, ilgili teknolojik ürünün öğretmenlik ve bakıcılık bile yapabildiğine değinmiştir. Yapısal özellikleri incelenen robotun ilgi çekici bulunan detaylarıysa aşağıdaki gibidir:

Tesla tarafından geliştirilen Optimus, insan anatomisinden esinlenerek tasarlanan bir fiziksel yapıya sahiptir. Dolayısıyla teknolojik ürünün insansı otonom robot şeklinde nitelendirildiği hatırlatılmalıdır.

Robotun güçlendirilmiş bataryası sayesinde uzun saatler boyunca çalışacak güce sahip olduğu iddia edilmektedir.

Görev çeşitliliği sayesinde Tesla Optimus adlı teknolojik üründen evlerde, fabrikalarda ve diğer mekanlarda yararlanılmasının uygun olduğu belirtilmektedir.

Hareket kabiliyetine sahip olan robotun yürümesi, koşması, konuşması, etkili iletişim kurması ve yorum içeren ifadeleri dile getirmesinin mümkün olduğu aktarılır.

Tesla Optimus'un yapay zeka desteğiyle eğitilebilir bir model olduğu belirtilir. Bu sayede teknolojik ürünün yeni şeyler öğrenmesi ve buna uygun olan fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmesinin söz konusu olduğu açıklanır.

Tesla Optimus ne zaman çıkacak?

Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus adlı robotun ilk örneği 2021 senesinde farklı bir isimle tanıtılmıştır. Belirtilen teknolojik ürün Gen 1 olarak nitelendirilmiştir. Ardından 2023 senesinde halka tanıtılan Tesla Optimus Gen 2, serinin devamını temsil etmiştir. We, Robot etkinliği kapsamında sergilenen Gen 3 modelinin ise 2026 senesinde üretilmesi planlanmaktadır.

Tesla Optimus fiyatı nedir?

Tesla Optimus robotunun tahmini satış fiyatları, üretim maliyeti göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Serinin birinci nesil robotunun 10.000 dolar civarındaki bir ücretle satışa sunulacağı düşünülmektedir. 2023 senesindeki lansmanda yapılan duyuruda ise Tesla Optimus Gen 2 modelinin 20 bin ile 30 bin dolar arasındaki bir ücrete satın alınabileceği aktarılmıştır.

Buna ek olarak şirket tarafından geliştirilen insansı robotun üçüncü nesil güncellemesi de tanıtım videolarıyla dikkat çekmiştir. İlgili modelin satış fiyatı henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak Tesla Optimus Gen 3 robotunun da bir önceki model için açıklanan fiyat etiketine sahip olması hedeflenmektedir.