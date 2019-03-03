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Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Denizli’de, Atakan S. (20) av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokununca babası Mehmet S.’yi (60) göğsünden vurdu. Mehmet S. hastanede hayatını kaybederken, Atakan S. gözaltına alındı.

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Olay, dün gece Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi’nde meydana geldi. Atakan S., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki babası Mehmet S.’nin göğsüne isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet S. kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralandığı belirlenen Mehmet S. İlk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Atakan S.’yi gözaltına aldı. Atakan S.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirdi. (DHA)

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Denizli silah tüfek

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