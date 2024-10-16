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TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! IBAN skandalı: İşin içinde kimler var?

16.10.2024 07:55
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki vurgunun ardından çıkan skandallar bitmek bilmiyor! Mehmet Büyükekşi ile girdiği adaylık yarışını kazanan ve TFF başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'de 272 milyon TL'lik vurgun olduğunu tablolarda oynama yapıldığını açıkladı. Hacıosmanoğlu ayrıca TFF'deki IBAN yolsuzluğunu da gözler önüne serdi! Peki bu işin içinde kimler var?

TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! IBAN skandalı: İşin içinde kimler var?

Euro 2024 sürecinde turnuva bittikten sonra misafir harcamaları nedeniyle 4 milyon Euro daha harcandığını iddia eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün akşamdan bu yana en çok konuşulan kişi oldu! Ekol Tv'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Hacıosmanoğlu, TFF'deki IBAN vurgununun detaylarını anlattı.

BÖYLE VURGUN YOK! IBAN İSTEYEN YÖNETİCİYE BERBERİN HESAP BİLGİLERİNİ ATMIŞLAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Ankaragücü'nü temsilen Cengiz Gökay isimli arkadaşımız Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Kendi bilet parasını masraflarını kendisi ödemek istiyor. Federasyondan ona bir IBAN iletiliyor. Sonra parayı attığı IBAN'ı kontrol ettiriyor. TFF'de öyle resmi bir IBAN yok, ilettikleri IBAN Kırklareli'inde bir berberin IBAN'ı!

50 KİŞİYİ ALMANYA'YA GETİRİP KENDİSİNİ ÖVDÜRMÜŞTÜ

Görev süresi boyunca en çok tartışılan isimlerden biri olan Mehmet Büyükekşi'nin çalıştığı ajans vasıtasıyla sayıları 50'i aşkın gazeteciyi Almanya'ya getirdiği, bu isimlere kendisi aleyhine haber yapmamaları için telkinde bulunduğu hatta Şenez Erzik'in ağzından olmayan beyanatı servis edip o dönemki TFF adayı Servet Yardımcı yıpratılmaya çalışılmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "4 milyon 681 bin euro misafir ağırlanmasına harcanmış. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalmışlar, şampiyona bitmiş daha niye kalıyorsunuz ki?" dedi.

AJANSTAN TRANSFER ETTİ DANIŞMANI YAPTI

Bu medya operasyonunu bir ajansla yürüten Mehmet Büyükekşi, daha sonra ajansın içerisinde çalışan Armağan Pekkaya'yı danışmanı olarak TFF kadrosuna almıştı. Armağan Pekkaya'nın Şenez Erzik operasyonunu yürüttüğü ve Anadolu Ajansı Spor Müdürü Ersin Şiyhan'ın görevden alınmasına kadar giden sürecin mimarı olduğu biliniyor.

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BİLANÇO EKSİ 272 MİLYON TL! AMA 5 MİLYON ARTIDA GÖZÜKÜYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Mali Genel Kurul yapıldı. Federasyonun mali tablolarında oynama yapılmış. 5 milyon lira artıda gözüken federasyonun mali bilançosu aslında eksi 272 milyon küsürmüş." diyerek tablolarda oynama yapıldığını duyurdu.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar!

HEPSİ ZAN ALTINDA! KAMUYOU SORUYOR: BU İŞİN İÇİNDE KİMLER VAR?

**Şimdi kamuoyu ivedilikle bu skandaldaki soru işaretlerinin giderilmesini istiyor!
Tüm bu vurgunun, neredeyse TFF'nin hortumlanmasının sorumlusu kim?
Mehmet Büyükekşi bunları tek başına mı yaptı, maddi bilançoyu takip edenler kimler?
Profosyonel destek aldığı kişi ve kurumların buradaki vurgunla bağlantıları var mı?
Milli takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop tüm bunlara ne diyecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu skandaldan haberi var mı?

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TFF'nin Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için yaptığı harcamalar! TFF'nin Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için yaptığı harcamalar!
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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