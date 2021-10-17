MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filminden yeni fragman geldi!

The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filminden yeni fragman geldi!

17.10.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinemaseverler tarafından merakla araştırılan The Batman filmi için geri sayım sona erdi. Merakla beklenen Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği filmden fragman yayınlandı. Matt Reeves imzalı The Batman filminin vizyon tarihi de merak konusu oldu. Peki The Batman ne zaman çıkacak? İşte Batman fragman ve vizyon tarihi...

The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filminden yeni fragman geldi!

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman filmi için Batman serisi hayranları takipte kalmaya devam ediyor. Sevilen film serisinin yeni filmi için beklenen fragman yayınlandı. Fragman, The Batman serisinde yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor.Peki The Batman ne zaman çıkacak?

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği ve önümüzdeki dönemde sinema salonlarını alt üst etmesi beklenen The Batman filminden beklenen gelişme geldi. Film için bir fragman yayınlandı. Fragman ile Batman serisinde yeni bir döneme girildiği işaret ediliyor. Öfkeli bir Batman, Gotham'da gecelerin yargıcı olacak.

2022'DE VİZYONDA OLACAK

Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden yayınlanan fragman sonrası vizyon tarihi de araştırma konusu oldu. Yeni filmin 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

600x338yeni-batman-filminin-cekimleri-tamamlandi-2022-de-yayinlaniyor

PANDEMİ SEBEBİYLE VİZYON TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Matt Reeves'in yönettiği, yer aldığı Twilight serisiyle bilinen Robert Pattinson'ın başrolünü üstlenmekte olduğ yeni Batman filminden ilk tanıtım fragmanı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bu defa ise merakla beklenen filmden ikinci bir fragman geldi. Pandemi sebebiyle vizyon tarihi defalarca ertelenmiş olan filmin açıklanan ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021 olarak ilan edilmişti. Sonrasında vizyon tarihi 1 Ekim 2021'e ertelenen filmin son olarak 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Yayınlanan ilk fragmanda, filmin hikâyesinin bir dizi cinayet üzerinden işlenebileceğine dair ipuçları yer almıştı. Tanıtımda Pattinson'ı akmış siyah göz kalemiyle, kaybettiği ailesinin intikamının peşine düşen genç Bruce Wayne olarak izlemiştik. Tanıtımda Jeffrey Wright'ın canlandırdığı James Gordon karakterine de yakından göz atma fırsatı sunulmuştu.

İşte merakla beklenen The Batman'in yayınlanan yeni fragmanı:


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesinin kurbanı olduİddialı dekoltesinin kurbanı oldu
Özel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyorÖzel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyor
İşte o ünlünün yıllar içindeki değişimi...İşte o ünlünün yıllar içindeki değişimi...
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.