The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filminden yeni fragman geldi!

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman filmi için Batman serisi hayranları takipte kalmaya devam ediyor. Sevilen film serisinin yeni filmi için beklenen fragman yayınlandı. Fragman, The Batman serisinde yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor.Peki The Batman ne zaman çıkacak?

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği ve önümüzdeki dönemde sinema salonlarını alt üst etmesi beklenen The Batman filminden beklenen gelişme geldi. Film için bir fragman yayınlandı. Fragman ile Batman serisinde yeni bir döneme girildiği işaret ediliyor. Öfkeli bir Batman, Gotham'da gecelerin yargıcı olacak.

2022'DE VİZYONDA OLACAK

Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden yayınlanan fragman sonrası vizyon tarihi de araştırma konusu oldu. Yeni filmin 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

PANDEMİ SEBEBİYLE VİZYON TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Matt Reeves'in yönettiği, yer aldığı Twilight serisiyle bilinen Robert Pattinson'ın başrolünü üstlenmekte olduğ yeni Batman filminden ilk tanıtım fragmanı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bu defa ise merakla beklenen filmden ikinci bir fragman geldi. Pandemi sebebiyle vizyon tarihi defalarca ertelenmiş olan filmin açıklanan ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021 olarak ilan edilmişti. Sonrasında vizyon tarihi 1 Ekim 2021'e ertelenen filmin son olarak 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Yayınlanan ilk fragmanda, filmin hikâyesinin bir dizi cinayet üzerinden işlenebileceğine dair ipuçları yer almıştı. Tanıtımda Pattinson'ı akmış siyah göz kalemiyle, kaybettiği ailesinin intikamının peşine düşen genç Bruce Wayne olarak izlemiştik. Tanıtımda Jeffrey Wright'ın canlandırdığı James Gordon karakterine de yakından göz atma fırsatı sunulmuştu.

İşte merakla beklenen The Batman'in yayınlanan yeni fragmanı: