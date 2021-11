James Gunn imzalı Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3) filminin çekimleri resmen başladı! Sosyal medyadan duyurdu

Guardians of the Galaxy serisinin ilk iki filmini yazıp yöneten James Gunn, 2009-2012 yılları arasında pedofili ve tecavüz hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle serinin üçüncü filminden kovulmuştu. Filmden kovulmasından sonra serinin hayranları James Gunn’un geri dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Guardians of the Galaxy oyuncuları ise, James Gunn’ı desteklediklerini belirten açık bir mektup yayınlamıştı. Marvel ve James Gun arasındaki gerginlik sona erdiğinde ünlü yönetmen Guardians of the Galaxy Vol. 3’nin yönetmenliğine de geri döndü.

Yönetmen kişisel hesapları üzerinden kamera arkasından ilk görüntüyü paylaşarak filmin çekimlerinin başladığını duyurdu. Filmin 2023 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

“BU NOKTAYA GELMEK ÇOK TUHAF”

Guardians of the Galaxy Vol. 3’nin çekimlerinin başladığını duyuran James Gunn, sosyal medyada oyuncularla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Gunn gönderisine, “Bu noktaya gelmek tuhaf, uzun ve hatta bazen de zorlayıcı olan bir yolculuktu. Ancak yol üzerindeki tüm engeller, bu anı keyifli kıldı. Guardians ailemle çekimin ilk gününde yeniden setteyiz.” notunu düştü.

Paylaşılan fotoğrafta filmin oyuncularından Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Chris Pratt, Karen Gillan ve Zoe Saldana’nın yanı sıra Adam Warlock karakterini canlandıracak olan Will Poulter’ı ve Chukwudi Iwuji’yi görmek mümkün.