'The Crown' efsanesi sona eriyor! Final sezonunun yeni afişi paylaşıldı... Sosyal medyada gündem yarattı

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışından başlayarak İngiliz Kraliyet ailesinin yaşamına odaklanan "The Crown"ın final sezonu iki bölüm halinde yayınlanacak. Final sezonunda; II. Elizabeth olarak Imelda Staunton, Prenses Margaret olarak Lesley Manville, Pres Philip olarak Jonathan Pryce, Prenses Diana olarak Elizabeth Debicki, Prens Charles olarak Dominic West, Camilla Parker Bowles olarak Olivia Williams, Dodi Fayed olarak Khalid Abdalla, Tony Blair olarak Bertie Carvel geri dönüyor.

THE CROWN FİNAL SEZONU KONUSU

Boşanmış bir çift olarak ilk yazlarını geçiren Prens Charles ve Prenses Diana, oğullarıyla çok farklı tatiller paylaşırlar. Diana, Güney Fransa'da Fayed'lerle ve genç prenslerle lüks yatların, video oyunlarının ve film gecelerinin tadını çıkarırken, Charles ise Balmoral'da geleneğe bağlı kalır.Ateşli paparazziler ve Kraliyet basın ekibinden bazı kişilerin körüklediği karşılaştırmalar basında devam ederken Diana için yat tatili çekiciliğini yitirir ve Balmoral'a dönen oğullarını görmek için geri döner.

Medyanın yoğun ve saldırgan takibinin ortasında, Paris'e yönelmeyle işler doruğa ulaşır. Diana ve Dodi'nin ölümcül araba kazasıyla ilgili haberlerin ardından, kamuoyunda büyük bir üzüntü yaşanır ve Kraliçe buna hazırlıksız yakalanır. Al Fayed ise Saray'da yankılanan şok dalgalarıyla aynı zamanda çok değer verdiği oğlunun kaybını da sindirmeye çalışır.