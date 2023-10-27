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    4. 'The Crown' efsanesi sona eriyor! Final sezonunun yeni afişi paylaşıldı... Sosyal medyada gündem yarattı

    'The Crown' efsanesi sona eriyor! Final sezonunun yeni afişi paylaşıldı... Sosyal medyada gündem yarattı

    27.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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    İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi final sezonuyla ekranlara gelmek için hazırlanıyor. İlk bölümüyle 16 Kasım'da ikinci kısmıyla 14 Aralık'ta hayranlarıyla buluşacak olan dizinin final sezonundan yeni bir afiş paylaşıldı. Final sezonu afişi herkesi heyecanlandırdı.

    Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışından başlayarak İngiliz Kraliyet ailesinin yaşamına odaklanan "The Crown"ın final sezonu iki bölüm halinde yayınlanacak. Final sezonunda; II. Elizabeth olarak Imelda Staunton, Prenses Margaret olarak Lesley Manville, Pres Philip olarak Jonathan Pryce, Prenses Diana olarak Elizabeth Debicki, Prens Charles olarak Dominic West, Camilla Parker Bowles olarak Olivia Williams, Dodi Fayed olarak Khalid Abdalla, Tony Blair olarak Bertie Carvel geri dönüyor.

    THE CROWN FİNAL SEZONU KONUSU

    kapak crown

    Boşanmış bir çift olarak ilk yazlarını geçiren Prens Charles ve Prenses Diana, oğullarıyla çok farklı tatiller paylaşırlar. Diana, Güney Fransa'da Fayed'lerle ve genç prenslerle lüks yatların, video oyunlarının ve film gecelerinin tadını çıkarırken, Charles ise Balmoral'da geleneğe bağlı kalır.Ateşli paparazziler ve Kraliyet basın ekibinden bazı kişilerin körüklediği karşılaştırmalar basında devam ederken Diana için yat tatili çekiciliğini yitirir ve Balmoral'a dönen oğullarını görmek için geri döner.

    Medyanın yoğun ve saldırgan takibinin ortasında, Paris'e yönelmeyle işler doruğa ulaşır. Diana ve Dodi'nin ölümcül araba kazasıyla ilgili haberlerin ardından, kamuoyunda büyük bir üzüntü yaşanır ve Kraliçe buna hazırlıksız yakalanır. Al Fayed ise Saray'da yankılanan şok dalgalarıyla aynı zamanda çok değer verdiği oğlunun kaybını da sindirmeye çalışır.

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    Anahtar Kelimeler:
    The Crown dizisi the crown

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