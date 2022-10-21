The Crown'un merakla beklenen 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı! 'Diana'lı sezon başlıyor...

Tarihi olaylara dayanan The Crown, Kraliçe II. Elizabeth'in hikâyesini ve onun saltanatını şekillendiren siyasi ve kişisel olayları ekranlara taşıyor.

Dizinin bu sezonunda yeni bir döneme girilirken; 90'lar Britanyası'nda rolleri halk tarafından açık bir şekilde sorgulanmaya başlanan Kraliyet Ailesi, muhtemelen o güne kadarki en zorlu zamanlarını geçirecektir.

SOVYETLERİN ÇÖKÜŞÜ VE NİCESİ...

Tahta çıkışının 40. yıldönümüne yaklaşan Kraliçe II. Elizabeth (Imelda Staunton), dokuz başbakan, büyük kitlelere ulaşan televizyonun icadı ve Britanya İmparatorluğu'nun gerileme dönemine tanık olduğu saltanatı üzerine düşünür. Ancak yeni zorluklar ufukta görünmektedir. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Hong Kong'da egemenliğin devri, uluslararası düzende sarsıntılı bir değişimi işaret etmektedir. Bu değişim, zorlukları ve fırsatları beraberinde getirir. Bu arada Saray’ı da sıkıntılı günler beklemektedir.

DIANA VE CHARLES İLİŞKİSİ

Prens Charles (Dominic West), annesine Diana'dan (Elizabeth Debicki) boşanmasına izin vermesi için baskı yapar. Bu durum, monarşi için anayasal bir kriz ortaya çıkarır. Evli çiftin giderek daha fazla ayrı ayrı hayatlar sürdüğünün görülmesiyle söylentiler gittikçe yayılır. Medyanın bu konuya gösterdiği yoğun ilgi, Diana'nın kendi hayatının kontrolünü eline almaya karar vermesine neden olur. Diana, aile protokolünü çiğneyerek halkın Prens Charles'a gösterdiği desteği zayıflatan ve Windsor Sarayı'ndaki çatlakları açığa çıkaran bir kitap yayımlar.

Mohamed Al Fayed'in (Salim Daw) ortaya çıkmasıyla gerilim daha da yükselecektir. En yüksek düzeyde kabul görmeyi arzulayan Mohamed Al Fayed, kendisine ve oğlu Dodi'ye kraliyet masasında bir yer kazanmak için kendi çabalarıyla edindiği servetini ve gücünü kullanır.

5. SEZON OYUNCULAR

Peter Morgan’ın kaleme aldığı The Crown’un 5. sezonunun başrollerinde Imelda Staunton (Kraliçe II. Elizabeth), Jonathan Pryce (Edinburgh Dükü), Lesley Manville (Prenses Margaret), Dominic West (Prens Charles), Elizabeth Debicki (Prenses Diana) ve Olivia Williams (Camilla Parker Bowles) yer alıyor. Jonny Lee Miller (John Major), Claudia Harrison (Prenses Anne), Marcia Warren (Kraliçe Anne), James Murray (Prens Andrew) ve Sam Woolf (Prens Edward), Prasanna Puwanarajah (Martin Bashir), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) ve Khalid Abdalla (Dodi Fayed) oyuncu kadrosunda bu isimlere eşlik ediyor. Ayrıca dizinin bu sezonunda Timothée Sambor (çocuk Prens William) ve Senan West (genç Prens William), Teddy Hawley (çocuk Prens Harry) ve Will Powell (genç Prens Harry) da izleyici karşısına çıkıyor.



