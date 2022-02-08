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The Matrix Resurrections filminde hasılat kavgası başladı! Yapımcı Warner Bros.’a dava açtı

08.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Matrix Resurrections filminin yapımcıları arasında yer alan Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememesinin nedeni olarak HBO Max’te gösterime girmesini gösterdi. Sinemalarda eş zamanlı olarak HBO Max’te filmin gösterilmesinin hasılat gelirlerini düşürdüğünü iddia eden yapımcı Warner Bros. ile davalık oldu.

The Matrix Resurrections filminde hasılat kavgası başladı! Yapımcı Warner Bros.’a dava açtı

The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığın nedeni olarak filmin sinemalarda eş zamanlı olarak HBO Max’te gösterime girmesine bağladı. Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. Stüdyolarının HBO Max’e çekmek için The Matrix Resurrections’ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.

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HASILATI DÜŞÜK OLUNCA DAVA AÇILDI

Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor. Film bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.

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