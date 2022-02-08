The Matrix Resurrections filminde hasılat kavgası başladı! Yapımcı Warner Bros.’a dava açtı

The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığın nedeni olarak filmin sinemalarda eş zamanlı olarak HBO Max’te gösterime girmesine bağladı. Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. Stüdyolarının HBO Max’e çekmek için The Matrix Resurrections’ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.

HASILATI DÜŞÜK OLUNCA DAVA AÇILDI

Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor. Film bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.



