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The Power of the Dog filminin yıldızı Benedict Cumberbatch, erkekleri sert bir şekilde eleştirdi

01.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Power of The Dog filminin yıldızı Benedict Cumberbatch, toksik erkeklik, ataerkillik ve erkek hegemonyası üzerinde devam eden sistemleri sert bir dille eleştirdi. Erkeklerin baskıcı ve zorba davranışlarının sona ermesi gerektiğini belirten Benedict Cumberbatch, “Artık erkekler susup söyleneni dinlemeyi öğrensin” dedi.

The Power of the Dog filminin yıldızı Benedict Cumberbatch, erkekleri sert bir şekilde eleştirdi

Sherlock Holmes dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Benedict Cumberbatch Sky News’a yaptığı açıklamada erkek egemen dünyanın artık değişmesi gerektiğini belirtti. Yönetmen Sophie Hunter ile evli olan 45 yaşındaki sevilen aktör, toplumda oluşturulan kalıpların yıkılması gerektiğini savundu.

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“ERKEKLERİN DAVRANIŞLARINI DÜZELTMESİ GEREKİYOR”

Toplumsal statü ve tabusallaştırılmış kalıpların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Cumberbatch, “Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motor kapağını biraz kaldırıp altına bakmamız gerekiyor. Statünün ve ataerkilliğin sorgulandığı bir dünyada bu gerçekten büyük bir nokta” dedi.

“Tüm erkekler kötü değildir” savunmasının da çocukça bir isyan olduğunu aktaran Cumberbatch erkeklerin sadece susup dinlemesi gerektiğini söyledi.

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