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The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu: 'Balıklama atlarım'

03.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu: 'Balıklama atlarım'

Netflix’in en çok konuşulan yapımlarından biri olan The Queen's Gambit'in başrolünü üstlenen Anya Taylor-Joy, dizinin ikinci sezonla geri dönmesi ihtimaline dair konuştu.

Netflix yapımı The Queen's Gambit adlı mini dizideki performansıyla Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Anya Taylor-Joy, dizinin ikinci sezonla geri dönmesi ihtimaline dair konuştu. En başından itibaren mini dizi olarak tasarlanan ve bir satranç dehasının hikayesini anlatan The Queen's Gambit, En İyi Mini Dizi ödülüne layık görüldü.
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ANYA TAYLOR-JOY: "BU PROJEYİ TEKRAR, TEKRAR YAPABİLİRİM"

Dizinin yıldızı Taylor-Joy ödül konuşmasını yaparken dizinin yapım ekibine teşekkür etti ve "Bu projeyi tekrar, tekrar yapabilirim" dedi.

Screen Rant'in haberine göre dizide Bath Harmon karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kevin Frazier'e verdiği yeni röportajda dizinin ikinci bir sezonla dönme ihtimaline dair konuştu. Görünüşe göre oyuncu her ne kadar Netflix'in böyle bir niyeti olmadığı bilinse de eğer ikinci sezon olursa seve seve yer alacağını söyledi. Taylor-Joy şu ifadeleri kullandı:

"Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bunu hiç düşünmedik. Her zaman fidandan ağaca bir geçişti. Büyüdüğünü görürsünüz ve onu iyi bir yerde bırakırsınız. Bu yüzden insanlar 'İkinci sezon nerede?' dediğinde gerçekten şaşırdık. Bununla birlikte bunu gerçek kılan bütün ekibe hayranım ve onlarla tekrar çalışma fırsatına balıklama atlarım."

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