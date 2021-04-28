MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Serpent’ten sonra işleri açıldı! Jenna Coleman’ın yeni dizisi belli oldu

The Serpent’ten sonra işleri açıldı! Jenna Coleman’ın yeni dizisi belli oldu

28.04.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kaleli’nin de kadrosunda yer aldığı The Serpent dizisinin başrol oyuncusu Jenna Coleman’ın yeni projesi belli oldu. David Parfitt’in yaratıcısı olduğu projenin adı The War Rooms olarak açıklandı.

The Serpent’ten sonra işleri açıldı! Jenna Coleman’ın yeni dizisi belli oldu

Doctor Who, Victoria ve son olarak The Serpent dizisinde izlediğimiz Jenna Coleman’ın yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu Oscar ve BAFTA ödüllü The Father filmine imza atan David Parfitt’in projesi The War Rooms dizisinin başrolünü üstlenecek.

THE WAR ROOMS HAKKINDA

The War Rooms dizisi, Winston Churchill'in gizli Whitehall sığınağında yaşayan, sevilen ve zafer kazanan kadınların anlatılmamış hikayesini anlatacak. Dizi, İkinci Dünya Savaşı'nı sekreter olarak başlatan ve müttefik konferanslarını organize ederek bitiren Joan Bright'ın (Coleman) gerçek hikayesine dayanıyor.

453502502

İlker Kaleli’nin de rol aldığı The Serpent dizisindeki başarılı performansından sonra hızlıca yeni iş için imza atan Jenna Coleman, aynı zamanda The War Rooms dizisinin sorumlu yapımcılığını da üstlenecek.

İlker Kaleli, BBC dizisi The Serpent ile zirveye yerleştiİlker Kaleli, BBC dizisi The Serpent ile zirveye yerleşti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Gülben'in yeni tarzı olay olduGülben'in yeni tarzı olay oldu
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Sosyal mesafesiz konser sonrası test sonuçları şaşırttı

Sosyal mesafesiz konser sonrası test sonuçları şaşırttı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.