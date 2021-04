The Serpent’ten sonra işleri açıldı! Jenna Coleman’ın yeni dizisi belli oldu

Doctor Who, Victoria ve son olarak The Serpent dizisinde izlediğimiz Jenna Coleman’ın yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu Oscar ve BAFTA ödüllü The Father filmine imza atan David Parfitt’in projesi The War Rooms dizisinin başrolünü üstlenecek.

THE WAR ROOMS HAKKINDA

The War Rooms dizisi, Winston Churchill'in gizli Whitehall sığınağında yaşayan, sevilen ve zafer kazanan kadınların anlatılmamış hikayesini anlatacak. Dizi, İkinci Dünya Savaşı'nı sekreter olarak başlatan ve müttefik konferanslarını organize ederek bitiren Joan Bright'ın (Coleman) gerçek hikayesine dayanıyor.

İlker Kaleli’nin de rol aldığı The Serpent dizisindeki başarılı performansından sonra hızlıca yeni iş için imza atan Jenna Coleman, aynı zamanda The War Rooms dizisinin sorumlu yapımcılığını da üstlenecek.