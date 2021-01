The Sopranos severlere kötü haber

Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından The Sopranos'un filminin vizyon tarihi yine ertelendi. Dizinin ana hikayesinin öncesinde geçen ve Tony Soprano'nun gençliğini de barındıran "The Many Saints of Newark" filminin vizyon tarihi ilk başta 25 Eylül 2020 olarak duyurulmuştu. Film, pandemi nedeniyle 24 Eylül'e alındı. The Many Saints of Newark, 1960'lu yıllarda New Jersey'deki Afro-Amerikalı ve İtalyan topluluklar arasında çıkan çatışmalar üzerine kurulu olacak.

THE MANY SAİNTS OF NEWARK HAKKINDA

Kadrosunda Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll, Leslie Odom Jr. Ray Liotta, Michaela De Rossi, John Magaro, Billy Magnussen'nin yer aldığı filmde 2013 yılında vefat eden başrol oyuncusu James Gandolfini'nin oğlu Michael Gandolfini babasının dizide canlandırdığı Tony Soprano karakteriyle ekranda olacak.

David Chase ve Lawrence Konner'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımını New Line şirketi üstlendi. Chase, filmin yönetmenliğini de yaptı. The Many Saints of Newark, eğer Warner Media karar değişikliğine gitmezse sinemalarla aynı gün HBO Max'te yayınlanacak.

HBO'da ekrana gelen The Sopranos altı sezon sürdü ve yayın hayatı boyunca 21 Emmy ödülü kazandı.