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The Walking Dead hayranları bile bu hallerini unuttu! Daryl’in önceki halleri nasıldı?

07.12.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead hayranları bile bu hallerini unuttu! Daryl’in önceki halleri nasıldı?

The Walking Dead’in asi delikanlısı Daryl Dixon’un salgından önceki hayatı nasıldı? The Walking Dead 10 yılı geride bırakırken, izleyicilerin çoğunluğu Daryl’ın dizinin ilk bölümlerdeki halini unuttu bile. Peki, salgınından önce Daryl’ın nasıl bir hayatı vardı?

The Walking Dead dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Daryl Dixon'ın zombi salgınından önce nasıl bir hayatı vardı? Unutanlar için küçük bir hatırlatma; Daryl Dixon’ın zombi felaketinden önceki hayatı da aynı ölçüde trajikti...

The Walking Dead evreninde zombi salgınından kaçarak hayatta kalmak tüm karakterler açısından hayli zorlu koşullar yaratıyor ancak Daryl Dixon gibi bazı figürler, işler çığrından çıkmadan önce de zor hayatlar yaşıyordu. Norman Reedus’ın canladırdığı karakter AMC’de 2010’da yayımlanmaya başladığından bu yana hayranların en sevdiği karakterler arasında yer almayı başarmıştı.

THE WALKİNG DEAD’İN İLK BÖLÜMÜNDE DARYL

İlk kez, dizinin "Tell It to the Frogs" isimli bölümünde ekrana gelen Daryl, abisi Merle Dixon’la birlikte hayatta kalanların oluşturduğu grubun parçası olarak görülmüştü. Grubun Merle’ü ölüme terk etmesine rağmen Daryl grubun içinde kalarak en yetenekli kişilerden biri olduğunu kanıtlamıştı.

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Öte yandan Daryl’ın çizgi romanlarda yer alan bir karakter olmaması dizinin onun için ayrıca bir geçmiş hikayesi yazmasını gerektirmişti. Bazı karakterlerin dizide tam olarak görülmeyen yanlarını çizgi romandan takip etmek mümkünse de bu Daryl açısından mümkün değil.

Screen Rant'in haberine göre Daryl, abisine hayran bir karakter olarak görülmüştü. Daryl ve Merle’ün Georgia dağlarında taşralı aileleriyle birlikte büyüdüğü belirtilmişti. Babalarının istismarcı bir alkolik olduğu ve annelerinin de içtiği sigaradan kaynaklanan bir ev yangınında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Hem anneleri hem de babaları Daryl ve Merle’ü ihmal etmişti. Bu açıdan Merle ıslah evinde kalırken Daryl kendine nasıl bakacağını öğrenmek zorunda kalmıştı. Merle askere gidene kadar Daryl kendi başının çaresine bakmaya devam etmiş ve nihayetinde zombi salgını başladığında yeniden bir araya gelmişlerdi.

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Dizide Daryl hayatta kalma becerilerini geliştirerek uzman bir avcıya dönüşüyor. Daryl bilinen dünya toz duman olmadan önce hayatta herhangi bir amaca sahip olmasa da sonrasında hayatta kalanlara liderlik edebilecek hale geliyor ve en zor zamanda umut bulmayı başarıyor.

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