The Walking Dead hayranları bile bu hallerini unuttu! Daryl’in önceki halleri nasıldı?

The Walking Dead dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Daryl Dixon'ın zombi salgınından önce nasıl bir hayatı vardı? Unutanlar için küçük bir hatırlatma; Daryl Dixon’ın zombi felaketinden önceki hayatı da aynı ölçüde trajikti...

The Walking Dead evreninde zombi salgınından kaçarak hayatta kalmak tüm karakterler açısından hayli zorlu koşullar yaratıyor ancak Daryl Dixon gibi bazı figürler, işler çığrından çıkmadan önce de zor hayatlar yaşıyordu. Norman Reedus’ın canladırdığı karakter AMC’de 2010’da yayımlanmaya başladığından bu yana hayranların en sevdiği karakterler arasında yer almayı başarmıştı.

THE WALKİNG DEAD’İN İLK BÖLÜMÜNDE DARYL

İlk kez, dizinin "Tell It to the Frogs" isimli bölümünde ekrana gelen Daryl, abisi Merle Dixon’la birlikte hayatta kalanların oluşturduğu grubun parçası olarak görülmüştü. Grubun Merle’ü ölüme terk etmesine rağmen Daryl grubun içinde kalarak en yetenekli kişilerden biri olduğunu kanıtlamıştı.

Öte yandan Daryl’ın çizgi romanlarda yer alan bir karakter olmaması dizinin onun için ayrıca bir geçmiş hikayesi yazmasını gerektirmişti. Bazı karakterlerin dizide tam olarak görülmeyen yanlarını çizgi romandan takip etmek mümkünse de bu Daryl açısından mümkün değil.