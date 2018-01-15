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The Walking Dead hayranlarına 9. sezon müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 22:50 | Son Güncelleme 7 saat önce

Fenomen dizilerden The Walking Dead’in 2018 yılında 9. sezon bölümleriyle devam edeceği duyuruldu.

The Walking Dead hayranlarına 9. sezon müjdesi

The Walking Dead’in hayranları, 8’inci sezonu izlerken, 9’uncu sezonla ilgili de müjdeli haber geldi. Robert Kirkman'ın sevilen çizgi romanından uyarlanan The Walking Dead'in 9. sezonunun 2018 yılının sonlarında, 125'ten fazla ülkede izleyicilerle buluşacağı açıklandı.

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan The Walking Dead, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes'in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.

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the Walking Dead The Walking Dead 9. sezon

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