The Witcher 2. sezon setinde kara bulutlar! Şimdi de Henry Cavill yaralandı

The Witcher 2. sezon çekimleri bu sefer bir kaza yüzünden durdu. Dizinin çekimleri daha önce Covid-19 yüzünden durmak zorunda kalmıştı.

The Sun'ın haberine göre, çekimlerin gerçekleştirildiği Arborfield Stüdyoları'nda 6 metre yükseklikte saldırı eğitimi alırken yaralanan Henry Cavill'e doktorlar dinlenmesini tavsiye etti ve çekimler durduruldu.

THE WİTCHER 2. SEZON ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ancak düzgün yürüyemediği açıklandı. Bu şekilde çekimlere devam edilemeyeceği için de sete ara verildiği bildirildi. The Sun'a konu ile ilgili bilgi veren kaynak, Cavill'ın birden acı içinde kaldığını ancak ilk etapta bu sakatlığa neyin sebep olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği oyuncunun birkaç güne yeniden sete çıkması bekleniyor.

Cavill, The Witcher setinde daha önce de kör olma tehlikesi yaşamıştı:

Bu, Henry Cavill'ın sette başına gelen ilk kötü durum değil. İlk sezonun çekimleri esnasında ünlü oyuncunun göz doktorunun tavsiyesine uymadığı için gözlerini riske attığı ve büyük bir tehlike atlattığı biliniyor.