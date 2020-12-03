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Thierry Henry oyunculuğa geçiş yaptı! İşte ilk projesinden detaylar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Thierry Henry oyunculuğa geçiş yaptı! İşte ilk projesinden detaylar

Aksiyon yapımı Kingsman’ın yönetmeni Matthew Vaughn ve Arsenal'in efsane futbolcularından Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor.

Entourage’ın yaratıcısı olan Doug Ellin, sevilen yapımda Hollywood üzerinden sinema dünyasında yaşananlara ışık tutmuştu. Bu kez aynısını futbol dünyası için yapmayı planlıyor. İşin içinde efsane futbolcu Thierry Henry de var.

Daha önce Elton John'ın hayatını anlatan Rocketman ve başarılı aksiyon filmi olan Kingsman'in arkasındaki isim Matthew Vaughn, Entourage dizisinin ve filminin senaristi Doug Ellin ve futbol dünyası için ve özellikle Arsenal taraftarları için özel bir yeri olan Thierry Henry, "Day 1's" isimli bir futbol dizisi güçlerini birleştirdi.

THİERRY HENRY KENDİSİ OLARAK ROL ALACAK

Thierry Henry, menajeri Darren Dein, Vaughn ve Ellin ile birlikte dizinin yapımcılığını üstlenmesinin yanı sıra kendisi olarak dizide boy gösterecek. Dizi, kariyer basamaklarını tırmanıp yıldız olma yolunda ilerleyen genç futbolcu Dezmond King’in hikâyesini anlatacak. Matthew Vaughn’ın yönetmen koltuğuna oturacağı pilot bölümünün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.

2021 yılı içinde çekimlerine başlanması planlanan dizi 10 bölümden oluşacak.

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