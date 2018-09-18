This Is Us'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu!

Yeni yayın döneminde FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı ‘’This Is Us’’ dizisinin uyarlamasında başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşıyor.

Şimdiye kadar 19 EMMY Ödülü adaylığından ikisini kazanan “This Is Us” dizi uyarlamasının kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

DUYGU YETİŞ KADROYA KATILDI

Aynı gün otuz beşine basan ve hayatlarının en önemli gününü yaşamaya hazırlanan dört insanın hikâyesini anlatan dizinin kadrosuna Duygu Yetiş de katıldı. Yetiş, projede Derya rolüne hayat verecek.

Dizide reklam oyuncusu Berk'i canlandıran Birkan Sokullu'yla partner olan Duygu Yetiş, tiyatroya gönül vermiş bir oyuncu rolüyle seyirciyle buluşacak.

