This Is Us uyarlaması Hayat Gibi Fox TV'de başlıyor

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı, Amerika’nın 1 numaralı drama serisi ‘’This Is Us’’ın uyarlaması olan “Hayat Gibi” dizisinde başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşacak.

“Hayat Gibi” ismiyle FOX'ta yayınlanacak olan ve çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alacak.

“Hayat Gibi” ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

HAYAT GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.