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This Is Us uyarlaması Hayat Gibi Fox TV'de başlıyor

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dizi This Is Us uyarlaması olan ve başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’ın paylaştığı Hayat Gibi dizisi yakında FOX’ta başlıyor! İşte Hayat Gibi dizisinin oyuncuları ve konusu....

This Is Us uyarlaması Hayat Gibi Fox TV'de başlıyor

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı, Amerika’nın 1 numaralı drama serisi ‘’This Is Us’’ın uyarlaması olan “Hayat Gibi” dizisinde başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşacak.

“Hayat Gibi” ismiyle FOX'ta yayınlanacak olan ve çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alacak.

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“Hayat Gibi” ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

HAYAT GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…
Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

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Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

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Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

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