Thonga kabilesinin erkekliğe kabul için gerçekleştirdiği ayinler tüyler ürpertiyor

Afrika'nın güneyinde Thonga adı verilen kabilede erkeklerin ‘gerçek’ bir erkek olarak kabul edilebilmesi için birçok zorluğu içinde barındıran kabul töreninden geçmeleri gerekiyor. Birçok ilkel kabilede olduğu gibi Thonga kabilesi de yetişkinliğe kabul için pek çok aşama sunuyor. Erkek çocuklar 10-16 yaşları arasındayken 4-5 sene boyunca ‘sünnet okulu’ adı verilen bir yerde eğitim görüyorlar. Bu eğitim aslında yetişkinlik törenine hazırlık sağlıyor.

TÖREN DAYAK SIRASIYLA BAŞLIYOR

Yetişkinlik töreni erkek çocuklarının onu sopalarla döven erkeklerin oluşturduğu iki sıranın arasından geçmesi ile başlıyor. Bu sırayı başarılı bir şekilde geçenler ise aslan yeleleri ile kaplı bir adam tarafından karşılanıyor. Bu karşılama sırada çocuğun sırtına sopa ile vurulur ve onun arkasındaki insanı görmek için dönmesi ile beraber aslan yeleli adam tarafından sünnet derisinden çekilerek deri kesilir. Daha sonrasında ise sadece kabul edilen kişilerin görebileceği gizem bahçesine gönderilir. Gizem bahçesindeki üç aylık süreç başlar ve bu zaman dilimi içinde çocukların altı ayrı sınavdan geçmesi gerekir.

6 SINAVI TAMAMLAMAK ŞART

Sünnet edildikten sonra erkek çocukları için daha zorlu bir süreç başlar. Bu aşamada ilk olarak kendi yaş grubundaki çocuklarla birlikte yetişkin erkeklerin attığı dayak sınavından geçmesi gerekir. Sonrasında ise yetişkin adayı üstü örtülmeden uyur ve kış soğuğunda acı çekmeye bırakılır. Üç aylık dönemde çocukların bir damla dahi su içmesine izin verilmez. Yemekler ise antilobun midesinden çıkarılan yarı sindirilmiş çimenlerden oluşur. Sınav sırasında herahangi biri kuralları bozarken yakalanırsa feci bir şekilde cezalandırılır. Örneğin; suçlunun parmaklarının arasına demir çubuklar koyulur ve güçlü bir erkek tarafından adayın eli sıkılarak parmakları kırılır. Bu törenler hakkında diğer erkek çocuklara ya da kadınlara bilgi verenlerin asılarak yakıldığı söylenerek çocuklar korkutulur.

400’DEN FAZLA ERKEK ÖLDÜ

2012 yılından bu yana yapılan incelemelerde Güney Afrika’daki bu kabul törenlerinde 400’den fazla erkeğin öldüğü belirlendi. Ölüm nedenleri ise yaygın olarak dehidratasyon, yetersiz beslenme ve septik olan yaralar olarak gösterildi.



