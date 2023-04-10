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Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan kameralar önünde skandal istek! Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

10.04.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’nın kameraların önüde küçük bir çocuğun dudağın öptüğü anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hindistan’da Lama’nın küçük çocuğu dudağından öptükten sonra “Dilimi em” dediği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sonrasında Dalai Lama görüntüler için özür diledi.

Kuzey Hindistan’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama, halka açık organizasyonda küçük bir çocuğun dudağından öptüğü ve çocuktan daha sonra dilini emmesini istediği görüntüler için özür diledi. Dalai Lama ve çocuk arasında kameralara yansıyan diyaloğun sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra tepkiler de gecikmedi. 87 yaşındaki Dalai Lama hareketinden dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

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Görüntülerde kimliği gizli tutulan çocuğun Dalai Lama’ya “Size sarılabilir miyim?” dedi fark edildi. Lama sahneye davet ettiği çocuğun önce yanağından öpmesine izin verdi ardından ise çenesini tutarak küçük çocuğu dudağından öptü. Daha sonrasında Dalai Lama alnını çocuğun alnına dayayıp “Dilimi em” dedi. Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasından sonra Lama özür diledi.

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Hindistan’da yaşanan olayın sonrasında Lama’nın ofisinden yapılan açıklamada ruhani liderin pişmanlık duyduğu belirtilerek, “Dalai Lama, çocuktan ve ailesinden ve dünyanın etrafındaki arkadaşlarından onu kıran sözleri dolayısıyla özür diliyor. Dalai Lama, sık sık bu tür etkinliklerde ve kameralar kayda girmeden önce de ve sonra da böyle şakalaşmalar yapabiliyor” ifadeleri kullandı.

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Hindistan Tibet dalai lama

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