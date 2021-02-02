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Tıka basa doyuruyor, asla rahatsız etmiyor: Meşhur hamburgercilere taş çıkartacağınız obur hamburger tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Yedikçe yemek istemenizi sağlayan, ağız sulandıran hamburger yapımını eve taşıdık. Ustalara taş çıkartan marifetinizi gözler önüne sermeye geldik. İşte evde yapabileceğiniz obur hamburger tarifi.

Küçük büyük hepimiz gerek sokak lezzetlerinde, gerekse lüks restoranlarda ayıla bayıla hamburger yemeyi seviyoruz. Bu bir gerçek ama bu nefis lezzeti değme ustalara taş çıkartacak cinsten kendinizin de yapabileceğini biliyor musunuz? Hamburger tarifine başlıyoruz.

OBUR HAMBURGER MALZEMELERİ

Hamburger köftenizi siz hazırladığınız için içinize sinerek yiyecek ve yedireceksiniz. Hamburger tarifine malzeme listesiyle başlıyoruz.

  • 500 gr yağsız dana kıyması
  • 1 adet rendelenmiş büyük soğan
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 3 tatlı kaşığı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
  • 3 tatlı kaşığı hardal
  • 3 tatlı kaşığı elma sirkesi
  • göz kararı çemeni sıyrılmış pastırma
  • 150 gr rendelenmiş mozzarella
  • 100 gr cheddar peynir
  • 3 yemek kaşığı krem peynir
  • Göz kararı soğan halkası
  • Göz kararı zeytinyağı
  • Göz kararı maskolin yeşillik
  • Göz kararı ketçap
  • 4 adet en büyük boy hamburger ekmeği

(4 Kişilik - 90 dakika)

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OBUR HAMBURGER YAPILIŞI

  • Kıymayı derin bir kaseye koyun ve soğan, sarımsak, galeta unu, tuz, karabiber, hardal ve elma sirkesini ilave ederek iyice yoğurun.
  • Yoğurduğunuz köfteyi dört eşit parçaya ayırın ve elinizle yuvarladıktan sonra düz bir zemine koyup limonata bardağı ile ortasına bastırarak bir çukur oluşturun.
  • Bu sırada pastırmaları ortadan ikiye ayırıp köftenin etrafına sarın. Pişerken pastırmalar düşmesin diye 3-4 noktaya kürdan saplayın.
  • Küçük bir borcama köfteleri koyun ve etrafına da arzunuza göre soğan halkaları yerleştirin.
  • 180 derece ısınmış fırında 15 dakika pişirin. Köfteler pişerken rendelenmiş mozzarella, cheddar ve krem peyniri bir kasede ezerek karıştırın.
  • Köfteleri fırından alın ve çukur olan boşluklarına hazırladığınız peynir karışımından koyun. Tekrar fırına verin ve 5-10 dakika daha peynirlerin erimesini sağlayın.
  • Hamburger ekmeklerinin arasına önce yeşillik ve sonra pişen köfteleri ve soğan halkalarını yerleştirin. Hamburgeriniz hazır, arzunuza göre ketçap sıkarak servis edebilirsiniz.
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