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TikTok'da "pes" dedirten dilencilik! Yaşlı ve çocukları kullanıyorlar

25.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli yollar kullanarak insanları dolandıran, duyguları istismar ederek gelir elde edenler bu kez Suriyeli sığınmacıları amaçlarına alet etti. Türkiye'deki kamplarda yaşayan sığınmacıları kullanan istismarcılar, TikTok üzerinden yayınladığı görüntülerle para talep etti. Videolarda özellikle yaşlı ve çocuklar kullanılırken insanlardan hediye ve para talep edildiği görüldü...

TikTok'da "pes" dedirten dilencilik! Yaşlı ve çocukları kullanıyorlar

Her defasında farklı taktiklerle insanların karşısına çıkan dolandırıcılar bu kez TikTok'u kullandı. Paylaştıkları videolarda Suriyeli sığınmacıları gösteren istismarcılar, insanların duygularını sömürerek para ve hediye talep etti. Özellikle çocuk ve yaşlıların kullanıldığı videolarda kişilerin çaresizce görünerek yayınlarda hediye ve talep ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları TikTok üzerinden yapılan bu dolandırıcılığı sorgularken kapatılan hesapların yerine yenilerinin açıldığı öğrenildi..

ÇOCUK VE YAŞLILARI KULLANIYORLAR

Türkiye’de kamplarda yaşamaya çalışan Suriyeli sığınmacıları istismar eden gruplar, sosyal medya platformu TikTok üzerinden görüntüler paylaşıp yardım amaçlı para talep ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre çocuk ve yaşlılardan oluşan sığınmacılar, zor durumda olduklarını belirterek TikTok kullanıcılarından kendilerine hediye göndermelerini ve hesaba para yatırmalarını istiyor.

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DİLENCİLİK YAPIYORLAR

Son aylarda sosyal medya üzerinden kontrolsüz ve kimler tarafından organize edildiği bilinmeyen yardım faaliyetleri sığınmacıları rencide ederken onları kullananlara ise para kazandırıyor. Duygu istismarcıları, sosyal medya üzerinden sığınmacıları kullanarak yardım adı altında "dilencilik" yapıyor.

BAĞIŞ İÇİN YALVARDI

TikTok üzerinden yayımlanan görüntülerde, çadırlarda kötü yaşam koşulları gösterilirken yaşlı kadınların ve özellikle çocukların kullanılması dikkat çekiyor. Son günlerde yayınlanan görüntülerden birinde, kamera karşısında diz çökmüş etrafı çocuklarla çevrili yaşlı bir sığınmacı, kötü yaşam koşulları altında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, TikTok’taki hesabına bağış yapılması için sosyal medya kullanıcılarına yalvarıyor. Çadırlarda kadın ve çocukların yardım isteme görüntülerine de yer verilen videolarda, çocukların İngilizce olarak defalarca “Bana bir hediye gönder” demeleri dikkat çekiyor.

KULLANICILAR GERÇEKLİĞİ SORGULUYOR

Dünyanın birçok ülkesinden görüntüleri izleyen insanlar, görüntülerin gerçek olup olmadığını sorgulayarak konuya ilişkin görüşlerini de sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, canlı olarak yayınlandığı ileri sürülen görüntülerin canlı olmadığını ve kurmaca olduğunu, bunun insan tacirleri tarafından organize edilen bir dilencilik hareketi olduğunu ifade ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu hesapların sorgulanması sonrası hesapların silinerek yeni hesaplar açıldığına dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Dilenci sığınmacı
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