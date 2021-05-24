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TikTok femomeni geçirdiği bademcik ameliyatından sonra İrlanda aksanıyla konuşmaya başladı

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturyalı Angie Yen, TikTok hesabından yayınladığı videolarla oldukça ülkesinde oldukça popüler bir kişiydi. Ancak bademcik ameliyatı olduktan sonra başından geçen ilginç olarak onu daha da ünlü hale getirdi.

TikTok femomeni geçirdiği bademcik ameliyatından sonra İrlanda aksanıyla konuşmaya başladı

TikTok fenomeni Angie Yen, bademcik ameliyatı geçirdikten sonraki sabah daha önce hiç İrlanda’ya gitmemiş olmamasına rağmen İrlanda aksanıyla konuşmaya başladı. Sosyal medya hesabından durumuna ilişkin paylaşımlar yapan Yen, “Sabah uyandığımda İrlanda aksanıyla İngilizce konuşuyordum. Bunun tuhaf bir rüya olduğunu düşündüm. Ama değildi, Avusturalya aksanım tamamen yok olmuştu” dedi.

Doktorların ilk başlarda duruma anlam veremediğini ifade eden Yen, sonraki araştırmalarla beraber aslında ‘Yabancı Aksan Sendromu’ olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Bu sendrom kişinin aksanın değiştiği bir beyin hasarından kaynaklanıyor. Ancak Yen’in yaşadığına benzer bir durum 1907 yılından günümüze kadar sadece 100 kişinin başına gelmişti.

İki haftalık sürecini ve değişimini anlatan Angie gün geçtikçe aksanın daha da kuvvetlendiğini fark ettiğini söylüyor. Hatta öyle ki ameliyattan sonraki ilk sekiz gün durumu doktorlar bile anlayamamış. Yaşadığı sürecin ilk haftasında bir uzmanla görüştüğünü ifade eden Yen, vücudunun iyileşmesine müsaade etmesi gerektiğine ilişkin bir cevap aldığını söyledi. Sürecin ikinci gününde “Sabah uyandım ve Avusturalya aksanım geri gelmişti. Bir arkadaşımı aradım ve durumu teyit ettim ancak telefon görüşmesinden 5-10 dakika sonra İrlanda aksanı tekrar geldi” dedi.

İlerleyen süreçte ise Angie’nin Avustralya aksanı tamamen bitti ve artık bir İrlandalı gibi konuşmaya başladı. Paylaşımlarında durumunun hala devam ettiğini ifade eden Angie, kendisini numara yapmakla suçlayanlara tepki göstermeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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