TikTok fenomeni boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

ABD’de yaşayan 29 yaşındaki TikTok yıldızı, 5 yaşındaki kızının tabletine bir dinleme cihazı yerleştirdi. Böylece boşanma aşamasında olduğu eşi Ana Abulaban’ı dinleyecekti. Dinleme cihazı aracılığıyla Ana Abulaban ve bir erkeğin konuşmasını dinleyen Ali Abulaban, eşinin oturduğu eve baskın yaparak hem Ana Abulaban’ı hem de yanındaki kişiyi öldürdü.

SUÇLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

TikTok yıldızı, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi kızını okuldan aldı.

1983 yapımı Yaralı Yüz (Scarface) filmindeki Tony Montana karakterinin taklidini yaptığı videolarıyla tanınan Ali Abulaban’ın avukatı, suçlamalarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Polis, olayın kurbanlarının 28 yaşındaki Ana Abulaban ve 29 yaşındaki and Rayburn Cadenas Barron olduğunu açıkladı.

Duruşma salonunu dolduran kurbanların yakınları, geçen perşembe San Diego'nun East Village semtinde meydana gelen cinayetlerle ilgili ayrıntılar anlatılırken ağladı.

CİNAYETİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ

Savcılık, mahkemede, Ali Abulaban’ın dedektiflere itirafta bulunduğunu, karısını kendisini aldatmakla suçladığını anlattı. İddia makamına göre, Ana Abulaban, kocasından 18 Ekim’de evden taşınmasını istedi ve Ali Abulaban da bir otelde oda tuttu. Ancak üç gün sonra eve döndü ve karısı evde yokken evdeki her şeyi kırıp döktü. TikTok yıldızı, aynı zamanda kızının tabletine de dinleme uygulaması yükledi.

Saatler sonra, uygulama üzerinden, karısı ve bir adamın konuştuğunu duyan Ali Abulaban, eve giderek cinayet işledi. Karısını kafasından vuran Ali Abulaban, Rayburn Cadenas Barron’a da üç el ateş etti. Ardından annesini arayan Ali Abulaban, cinayeti itiraf etti.

TUTUKLANIRKEN KIZI YANINDAYDI

Kızını okuldan alan sosyal medya fenomeni, aracını kullanırken polisi aradı ve 45 dakika sonra da tutuklandı. Tutuklanma esnasında kızı otomobildeydi. Ali Abulaban cezaevine gönderilirken, yargıç, ailenin koruması altına alınan kızına karşı da uzaklaştırma kararı verdi.



