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TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Çiğdem Berfin Sevinç

Meksika'da TikTok fenomeni Cesar Gastelum, arkadaşlarıyla birlikte canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. O anlar canlı yayına yansırken, olay ülkede sosyal medyayı ve kamuoyunu derinden sarstı.

Meksika'da TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, Culiacan kentinde arkadaşlarıyla birlikte canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi 1

CANLI YAYIN SIRASINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Komedi videolarıyla tanınan Gastelum, bir fast food restoranının önünde yayın yaptığı sırada, kasklı iki kişinin bulunduğu motosiklet olay yerine yaklaştı. Canlı yayın görüntülerine göre motosikletteki saldırganlardan biri silahını çıkararak doğrudan Gastelum'a ateş etti.

Silah seslerinin ardından yayın kesilirken, fenomenin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜVENLİK OPERASYONU BAŞLATILDI

Sinaloa eyaletindeki güvenlik yetkilileri, Cesar Gastelum'un yaşamını yitirdiğini doğruladı. Olayın ardından saldırganların yakalanması için geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldığı açıklandı.

Saldırının, uzun süredir organize suç örgütleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da yaşanması dikkat çekti.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi 2

GEÇEN YIL DA CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLEN FENOMEN GÜNDEM OLMUŞTU

Gastelum'un öldürülmesi, Mayıs 2025'te Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde güzellik salonunda TikTok canlı yayını yaptığı sırada silahlı saldırıda hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Valeria Marquez'i yeniden gündeme taşıdı.

23 yaşındaki Marquez'in ölümü kadın cinayeti protokolleri kapsamında soruşturulmuştu.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi 3

ŞÜPHELİ KARTEL BAĞLANTISIYLA SUÇLANIYOR

Meksika makamları, Temmuz ayında Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile bağlantılı olduğu belirtilen ve "El R-1" lakabıyla tanınan Ramon Angel Alvarez Ayala'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Yetkililer, Alvarez Ayala'nın Valeria Marquez cinayetiyle bağlantılı olduğunu öne sürerken, ayrıca Kasım 2025'te Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun öldürülmesini planlamak ve finanse etmekle de suçlandığını açıkladı.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi 4

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tiktok Meksika fenomen kamera Canlı yayın
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