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TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında bir anda oldu: Arada saniyeler var

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında bir anda oldu: Arada saniyeler var
Begüm Özkaynak

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Zapopan kentinde çalıştığı güzellik salonunda düzenlenen saldırı sonucu Marquez hayatını kaybetti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'ün ölümü ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Marquez'in yaptığı canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin birilerinin geldiği konusunda Marquez'i uyardığının duyulmasının ardından saldırı düzenleniyor. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayına son veriyor.

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"PAHALI BİR HEDİYE" GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.

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MEKSİKA KADIN CİNAYETİNE EN YÜKSEK 4. SIRADA

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyordu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika tiktok fenomeni Canlı yayın
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