TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın turist kadınla dans videosu 2 milyondan fazla izlendi!

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin şarkısıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Daha sonra Bulamam Senden Başka adlı şarkısını çıkaran Çılgın Dondurmacı bu şarkısıyla da dans etmeye devam ediyor.

DANS VİDEOLARI MİLYONLARCA İZLENİYOR

Çektiği videolarla YouTube ve TikTok'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı genelde kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ediyor. Çılgın Dondurmacı 3 milyondan fazla aboneye sahip olan YouTube kanalında yeni bir dans videosu yayınladı.

TURİST KADINLA YAPTIĞI DANS GÖSTERİSİNE YORUM YAĞDI

Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in sarışın bir turist kadınla yaptığı dans gösterisi YouTube kanalında kısa sürede 2 milyondan fazla izlenirken, yüzlerce yorum da geldi.



