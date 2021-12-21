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TikTok fenomeni olunca eşini bırakan Muzaffer’den Esra Erol'da şaşırtan karar!

21.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. 47 yıllık eşinden TikTok fenomeni olunca ayrılan Muzaffer Bey kararını verdi. Eşini aldattığı da iddia edilen Muzaffer Bey'in kararı hem izleyicileri hem de Esra Erol'u şaşırttı.

TikTok fenomeni olunca eşini bırakan Muzaffer’den Esra Erol'da şaşırtan karar!

Esra Erol'da yine ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey gündeme bomba gibi düşmüştü. Muzaffer Bey, geçtiğimiz gün telefonla canlı yayına katılmış ve "Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti" demişti.

Esra Erol canlı yayında Muzaffer Bey, bu sefer de boşanmak istediği eşiyle barışmak istediğini açıkladı. Muzaffer Bey'in verdiği karar sonrası Esra Erol ve stüdyo şaşırdı.

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"EVE GERİ DÖN!"

Muzaffer Bey, "İlaçlarını almadığım için ne dediğimi bilmiyordum. Eşim Songül Hanım'ı çok seviyorum. Eve geri dön. Çocuklarımdan özür dilemiyorum, eşimden özür diliyorum. Çocuklarımı affedemiyorum" dedi.

Esra Erol ise ilaç bahanesine inanmadı! Erol tepki göstererek "İlaçlar çocuklarınıza yaramıyor mu o zaman?" diye sordu. Esra Erol Muzaffer Bey'in sözlerinden ikna olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok Esra Erol
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