Tiktok fenomeni Yaren Alaca bikinili pozlarıyla nefes kesti! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

TikTok, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü fenomen Yaren Alaca cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Intagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan genç fenomen bu defa tatil pozlarıyla gündem oldu.

'Alaçatı dump' paylaşımı yapan Alaca siyah bikinisiyle adeta nefes kesti. Tatil pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Bu güzelliğin sırrı ne?', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Bu güzellik halis mi?', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomenin TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Bursa doğumlu Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.



