TikTok fenomeninin ölümden iki saat önce çektiği videodaki ifade sosyal medyaya damga vurdu! “Başka kim genç öleceğini düşünüyor?”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan TikTok fenomeni Cooper Noriega’ın vefatından sadece 2 saat öncesinde genç yaşta ölümden söz ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Noriega’ın paylaşımına, “Başka kim genç öleceğini düşünüyor?” notunu eklediği belirtildi. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan fenomen bir alışveriş merkezinin otoparkında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Noriega’ya müdahale etmeye çalışsa da genç fenomenin hayatını kaybettiği doğrulandı.

HAYRANLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Noriega’nın hayatını kaybetmeden önce çektiği videoda genç yaşta ölümle ilgili verdiği bilgiler herkesi şaşırttı. 20 yaşında kısa bir süre kala vefat eden Noriega’nın ölüm haberinin sosyal medyada yayılmasından sonra fenomen ismin hayranları büyük üzüntü yaşadı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Ölüm nedeni henüz belli olmayan fenomenin ölümüne ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Cooper Noriega'nın vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı belirlendi.



