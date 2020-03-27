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  4. TikTok hesabı açan Selen Görgüzel kızıyla dans videosu paylaştı

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel kızıyla dans videosu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan Selen Görgüzel Alkan, TikTok uygulamasına merak sardı. Kızıyla dans ederek video çeken Alkan, kıvrak dansını takipçileriyle de paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ünlü isimler önlem anlamk için kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde yapacak bir şey bulamayan ünlüler ise TikTok uygulmasına yöneldi.

KIZIYLA DANS ETTİ

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı.

TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.

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selen görgüzel, TikTok,

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